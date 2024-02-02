بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

ارتفع العائد على شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد وأبرزها بنكي الأهلي المصري ومصر، بواقع 2% لتصل إلى 21.5% بدلاً من 19.5%.

جدير بالذكر أن العائد على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (الكوريدور) بزيادة (0.25%).

قرار رفع سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس، الخميس 1 فبراير 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

ويتغير سعر الفائدة على الشهادات الادخارية المتغيرة، في حالة قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة أو خفض سعر الفائدة في مصر، حيث يتحرك سعر الفائدة على الشهادات تلقائيًا بناءً على نسبة التغير المعلنة من البنك المركزي.

أسعار فوائد الشهادات الجديدة

مع إعلان البنك المركزي المصري اللاخير، رفع سعر الفائدة 2%، يرتفع سعر الفائدة على الشهادات المتغيرة تلقائيا بنفس نسبة الزيادة.

من أبرز الشهادات الإدخارية المتغيرة، شهادة البنك الأهلي المصري “الشهادة البلاتينية” ذات العائد المتغير بعائد بنسبة 21.5% لمدة 3 سنوات، وذلك بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الشهادة، ويصرف العائد عليها كل 3 شهور

هذا بالإضافة إلى شهادة بنك مصر، شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعائد 21.50‎%‎، بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر، ويمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء، والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

بخلاف بنكي مصر والأهلي، سيتم رفع أسعار الشهادات البنكية التالية:

- بنك القاهرة

مدتها 3 سنوات ويبلغ سعر الفائدة السنوي عليها 21% ويصرف العائد عليها كل 3 شهور

- البنك التجاري الدولي CIB مصر

مدتها 3 سنوات ويبلغ سعر الفائدة السنوي عليها 18.25% ويصرف العائد عليها

- بنك التعمير والإسكان

مدتها 3 سنوات ويبلغ سعر الفائدة السنوي عليها 21.25% ويصرف العائد كل 6 شهور، و 21% سنوياً ويصرف العائد عليها كل 3 شهور، و 20.75% سنوياً ويصرف العائد شهريًا.

- البنك العربي الإفريقي الدولي

شهادة إدخار إميرالد ذات العائد المتغير ومدتها 3 سنوات ويبلغ سعر الفائدة السنوي عليها 20.25% ويصرف العائد كل شهر، ونحو 20.25% سنويًا في حالة صرف العائد كل 3 شهور، و 20.75% سنويا ويصرف العائد عليها كل 6 شهور، و21%% سنويا ويصرف العائد سنويًا.