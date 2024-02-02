«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة.

تصريحات صندوق النقد

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في "المرحلة الأخيرة".

وقالت مديرة الصندوق: "العمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ".

وتابعت: "تم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات".

وأشارت: "مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية".

ومن ناحية أخرى، قالت: "إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهريا والخسائر تتزايد".

تصريحات حكومية

وكان قد قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الأحاديث التي تتردد عن قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار تزامنًا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر حاليا مجرد تكهنات.

الدولار

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات أدلى بها لقناة تليفزيونية، أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2 جنيه، مشيرا إلى أن سعر الدولار انخفض من 67 لـ65.

وأكد مصطفى بكري، أن أسعار الدولار ستشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة، مضيفا خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية في مصر حدثت نتيجة أزمات عالمية، مشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي على مصر له أبعاد سياسية متعلقة برفض مخطط التهجير.

وقال «بالفعل تراجع سعر الدولار، وسيتراجع مجددا، أنا براهن وعندي معلومات الدولار سيتراجع وبإذن الله الجنيه سيعود إلى عافيته ومصر ستنتصر وتنقف على قدميها»، متابعا «منخليش حد يلعب بعقولنا وينشر معلومات مزيفة، لأن هؤلاء المخربون لا يردون دولة، ويعملون مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، مش هنصدقكم، كل من يعادي الوطن خائن، اختلف سياسيا لكن بدون تشكيك، هؤلاء الخونة يفرحون حتى بخسارة مصر في كرة القدم».

الدولار

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، كافة الإعلاميين باستمرار دفاعهم القوي عن الوطن معلقا «نختلف مع الحكومةوالمسؤولين، لكن لا نختلف على الوطن، احرصوا على مصر لو حصل حاجة مش هنلاقي حتى مقابر، السوق السوداء ستنتهي وسنسمع أخبار مبشرة، يتم إلقاء القبض على أباطرة السوق السوداء ومصادرة أموالهم».

تصريحات الحكومة

من جانبه قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أي تطورات جديدة سيكون عقب زيارة وفد صندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال مداخلة تصريحات تليفزينية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي؛ لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

أعلن البنك المركزى المصرى، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.219 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ 35.173 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2023 بارتفاع قدره 46 مليون دولار.

الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الكثيبر يوميا عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها.

واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 10 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الدولار بالسوق السوداء

كما يبحث الكثير يوميا عن سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم وهو ما يتم تداوله لدى البعض من ضعاف النفوس، وهو ما يشهد تذبذبا.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس