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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم /الثلاثاء/ بالبنوك المصرية، وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.24 جنيه للشراء و33.44 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.38 جنيه للشراء، و33.56 جنيه للبيع .


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.36 جنيه للشراء و33.50 جنيه للبيع، كما شهد الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع خلال التعاملات بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.00 جنيه للشراء و39.24 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.19 جنيه للشراء، و39.37 جنيه للبيع .


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.12 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية..سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.35 جنيه للشراء و100.29 جنيه للبيع..وفقا للبنك الأهلي .


وعالميا - جرى تداول الدولار اليوم، ضمن نطاق ضيق مقابل العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب المتعاملين لقرار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع .


وانخفض اليورو 0.09% إلى 1.0822 دولار قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الرابع في منطقة اليورو، إذ تشير التوقعات إلى مؤشرات أضعف بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة.


واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2709 دولار، متماسكاً قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع، وفي آسيا، تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.06% مقابل الين الباباني عند 147.38 للدولار، وصعد الدولار الأسترالي 0.08% مقابل العملة الأمريكية إلى 0.6616 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6625 دولار أمريكي.

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