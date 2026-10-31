محلل سياسي: أمريكا متمسكة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وتنتظر تغيير سلوكها

أكد إريك براون، المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أن الولايات المتحدة حققت تقدمًا في المنطقة، مشددًا على أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وتقويض قدراتها التي تستهدف إلحاق الضرر بالمنطقة، لا يزالان من الأهداف الأساسية للسياسة الأمريكية.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ واشنطن التزمت بصورة مستمرة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، والعمل على تقويض الإمكانات التي يمكن أن تستخدمها لإلحاق الضرر بالمنطقة، مشيرًا إلى أن تحقيق تقدم في هذا المسار جاء بالتعاون مع الحلفاء، وفي إطار العلاقات القوية التي تدعمها الولايات المتحدة مع دول الخليج.

وأوضح براون أن الولايات المتحدة ستواصل العمل وفق هذا النهج، لافتًا إلى ضرورة متابعة التطورات خلال المرحلة المقبلة، وما قد تسفر عنه التحركات السياسية والدبلوماسية من نتائج.

وأشار إلى أن إيران قد تبدي في مرحلة ما رغبة في العودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن ذلك يتطلب إدراكًا بأن هناك ضرورة لإحداث تغييرات في سلوكها ونهج سياستها الخارجية، مؤكدًا أن تغيير السلوك الإيراني بصورة عامة يمثل شرطًا أساسيًا للتوصل إلى تفاهمات.

واختتم براون تصريحاته بالتأكيد على أن تغيير إيران لسلوكها وسياساتها الخارجية من شأنه أن يحقق فوائد لها، في إشارة إلى أن الموقف الأمريكي من مسار التفاوض يرتبط بمدى استعداد طهران لإحداث تغيير في نهجها.