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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائبة ميرفت الكسان: طرح شهادات ادخار لبنكي الأهلي ومصر تجلب العملة الصعبة

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن طرح شهادات إدخار جديدة للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر يأتى فى إطار أدوات السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى لكبح التضخم.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك شهادات ادخار بنسبة 22 % و 25% من المقرر أن تنتهى فى شهرى  يناير  وفبراير، وبالتالى لا بد من استيعابها فى السوق حتى لا تتسبب فى إحداث تضخم.

 

وأشارت إلى أن طرح شهادات الإدخار ستؤدى إلى جلب العملة الصعبة، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم، والذى لاحظنا انخفاضه خلال الشهرين الماضيين.

 

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن طرح شهادات الإدخار سيساهم فى زيادة الفائدة، والذى يؤدى بدوره إلى زيادة فى عجز الموازنة ، بالإضافة إلى تأثيرها على الاقتراض، حيث لن يتم الاقتراض بفائدة عالية لمدة سنة يتم من خلالها طروحات واستثمارات.

 

وكان قد أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخار بفائدة 27% مدتها سنة تبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

 

مدة شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بفائدة 27%

مدة شهادة البنك الأهلي المصري بفائدة 27% سنة أو مضاعفاتها، حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا.

سعر شهادة ادخار بنك مصر بفائدة 27%

يبدأ سعر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بسعر فائدة 27% سنويا هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

سعر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بفائدة 27%

يبدأ سعر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بسعر فائدة 27% سنويا هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

شهادة ادخار بفائدة 27% من البنك الاهلي المصري وبنك مصر

أعلن محمد الإتربي،  رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن طرح بنكه لشهادتي ادخار جديدتين ذات عائد 23.5% و 27% لمدة عام .
قال الإتربي، إن عملية طرح الشهادات سيبدأ من غد الجمعة وسيتم صرف عائد شهادة ال27% بنهاية مدتها و عائد ال 23.5% كل شهر.. وطرح البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار بنفس العائد والمدة.

شهادات ادخار بنك مصر السياسة النقدية البنك الأهلى المصرى عجز الموازنة

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