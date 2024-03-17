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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بفائدة تصل لـ 28.25%.. تعرف على الشهادات متغيرة العائد داخل البنوك المصرية

شهادات الادخار متغيرة
شهادات الادخار متغيرة العائد

تصدرت شهادات الادخار ذات العائد المتغير محركات البحث الفترة الماضية، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى رفع سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

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شهادات الادخار 

شهادات الادخار ذات العائد المتغير 

وتعد شهادات الادخار ذات العائد المتغير هي وسيلة ادخار متوسطة الأجل توفر لك عائدا شهريا أو ربع سنوي، مع الاستفادة من سعر العائد المتغير الذي سيزيد الفائدة الخاصة بك.

وتجذب هذه الشهادات اهتمامات شريحة واسعة من عملاء البنوك، لارتفاع نسب عوائدها مقارنة بالأوعية الأخرى لارتباطها بسعر إيداع البنك المركزى المصرى الكوريدور «Bid Corridor» والذى يسجل حالياً 27.25، فضلاً عن أنها تتسم بتوفير عائد متغير تنافسى وتلبى احتياجات العملاء المختلفة بتقديم دوريات صرف متنوعة يومى، وشهرى، وربع سنوى ونصف سنوى وسنوى.

وعلى سبيل المثال، إذا ربطتَ شهادة بمبلغ 100 ألف جنيه، وكان عائد الشهادة المتغيرة 28.25%، ستجنى 28.250 ألف جنيه سنوياً، وعلى مدار 3 سنوات ستحصل على ما يقارب 84.75 ألف جنيه.

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ومن أهم الشهادات ذات العائد المتغير التي تطرحها البنوك ما يلي:

  • يقدم البنك الأهلى المصرى الشهادة البلاتينية الثلاثية بعائد متغير 27.50% يصرف ربع سنوى وبحد أدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.
  • بينما يقدم بنك مصر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعائد ربع سنوى يصل إلى 27.50%‎، وبحد أدنى لربط الشهادة 1000 جنيه ، ويقدم أيضاُ شهادة بعائد متغير يومياً بحد أدنى 500 جنيه.
  • يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
  • بينما يقدم بنك الكويت الوطنى مصر أعلى عائد على الشهادات المتغيرة بواقع 28.25% يصرف ربع سنوي ولمدة 3 سنوات وبحد أدنى لربط الشهادة 1000 جنيه
  • يمنح بنك "QNB" عائدًا 27.25%، سواء كانت شهرياً أو ربع سنوى، وبحد أدنى أيضاً 1000 جنيه.
  • وبالنسبة للبنك الأهلى الكويتى فيقدم شهادة ثلاثية بعائد متغير بدوريات صرف عائد متنوعة ابتداءً من عائد يومى بنحو 27% وشهرى بنسبة 27.05% وربع سنوى 27.25% ونصف سنوى 27.50% وانتهاءً بالعائد السنوى الذى يسجل 28%.
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