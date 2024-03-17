بفائدة تصل لـ 28.25%.. تعرف على الشهادات متغيرة العائد داخل البنوك المصرية

تصدرت شهادات الادخار ذات العائد المتغير محركات البحث الفترة الماضية، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى رفع سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

شهادات الادخار

شهادات الادخار ذات العائد المتغير

وتعد شهادات الادخار ذات العائد المتغير هي وسيلة ادخار متوسطة الأجل توفر لك عائدا شهريا أو ربع سنوي، مع الاستفادة من سعر العائد المتغير الذي سيزيد الفائدة الخاصة بك.

وتجذب هذه الشهادات اهتمامات شريحة واسعة من عملاء البنوك، لارتفاع نسب عوائدها مقارنة بالأوعية الأخرى لارتباطها بسعر إيداع البنك المركزى المصرى الكوريدور «Bid Corridor» والذى يسجل حالياً 27.25، فضلاً عن أنها تتسم بتوفير عائد متغير تنافسى وتلبى احتياجات العملاء المختلفة بتقديم دوريات صرف متنوعة يومى، وشهرى، وربع سنوى ونصف سنوى وسنوى.

وعلى سبيل المثال، إذا ربطتَ شهادة بمبلغ 100 ألف جنيه، وكان عائد الشهادة المتغيرة 28.25%، ستجنى 28.250 ألف جنيه سنوياً، وعلى مدار 3 سنوات ستحصل على ما يقارب 84.75 ألف جنيه.

ومن أهم الشهادات ذات العائد المتغير التي تطرحها البنوك ما يلي: