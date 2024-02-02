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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بأعلى عائد| آخر موعد لشراء شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلي (تفاصيل)

بنكي الاهلي ومصر
بنكي الاهلي ومصر

ارتفعت حصيلة بيع شهادتي الادخار الجديدة  27% و 23.5% ببنكي الأهلي ومصر، نحو 365 مليار جنيه في أقل من شهر، بينما بلغت الحصيلة لصالح بنك مصر نحو 200 مليار جنيه، ليبلغ اجمالي بيع الشهادات الجديدة 565 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر.

بنكي الاهلي ومصر 

قرار لجنة السياسة النقدية

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في أول اجتماعات عام 2024، مساء أمس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.

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آخر موعد لشراء شهادات 27% و23.5% في بنكي الأهلي ومصر

لم يعلن بنكا مصر والبنك الأهلي حتى الآن عن آخر موعد لشراء شهادات الادخار الجديدة بعائد سنوي 27% وشهري عندي 23%، إذ يتوقف ذلك على قياس مدى إقباليه المواطنين على الشراء من البنوك خاصة مع فك عدد من الشهادات الآخر ى، وتعد شهادات الـ27% الجديدة التي طرحها بنكا الأهلي ومصر، هي الأعلى في تاريخ مصر.

مميزات الشهادة البلاتينية بالبنك الأهلي

- يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين فرصة شراء شهادة ادخارية جديدة بمبلغ يصل إلى 1000 جنيه مصري.
- كما تصل مدة الشهادة إلى عام واحد.
- فيما يصل العائد إلى 27% بشكل سنوي.
- وبالنسبة للاقتراض يكون بضمان هذه الشهادة من أي من فروع البنك.
- ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.

بنكي الاهلي ومصر 

مميزات شهادة طلعت حرب من بنك مصر

- يقدم بنك مصر للعملاء شهادة ادخارية جديدة بعائد يصل إلى 27%.
- وبالنسبة لمدة الشهادة تصل إلى سنة.
- كما يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعافتها.
- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفقا القواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية.

قرار لجنة السياسة النقدية آخر موعد لشراء شهادات 27 و23 5 في بنكي الأهلي ومصر بنكي الأهلي ومصر مميزات الشهادة البلاتينية بالبنك الأهلي مميزات شهادة طلعت حرب من بنك مصر

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بأعلى عائد| آخر موعد لشراء شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلي (تفاصيل)

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