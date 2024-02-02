إسبانيا تدرب الجيش الأوكراني على صيانة نظام باتريوت

بدأت إسبانيا في تقديم التدريب الفني على الصيانة لنظام صواريخ باتريوت للأفراد العسكريين الأوكرانيين.

ويقود عسكريون من قيادة المدفعية المضادة للطائرات الإسبانية حاليًا التدريب بالقرب من مدينة فالنسيا، لدعم أوكرانيا كجزء من مهمة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة في البلاد اليوم الجمعة إن التدريب على نظام صواريخ باتريوت هو أحد الالتزامات التي تعهدت بها القوات المسلحة الإسبانية لتعزيز تدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين في عام 2024.

ويُعرف نظام باتريوت بأنه أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي في العالم، مما يمكّن أوكرانيا من إسقاط الصواريخ وتقليل مخاطر تدمير البنية التحتية والإصابات بين المدنيين خلال الهجمات الروسية.

وتلقت أوكرانيا أول أنظمة باتريوت في أبريل 2023، وبعد فترة وجيزة أثبتت فعاليتها بإسقاط ما لا يقل عن 15 صاروخًا باليستيًا تم إطلاقه من الجو، وأشادت موسكو بها باعتبارها أسلحة "لا يمكن إيقافها تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وفي الأشهر الأخيرة، تحرك حلفاء الناتو لتعزيز الدفاع الجوي للحلف مع استمرار العدوان الروسي في أوروبا. في 3 يناير، أعلنت وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو عن صفقة لشراء 1000 صاروخ باتريوت للدفاع الجوي لأعضاء التحالف، بما في ذلك ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا.

وفي ديسمبر، أعلنت اليابان أيضًا أن البلاد غيرت القواعد المتعلقة بصادرات الأسلحة وسترسل صواريخ باتريوت إلى الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لتجديد مخزونها مع احتمال إرسال بعض إمداداتها الحالية لأوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الإسبانية إنه بالإضافة إلى التدريب على صواريخ باتريوت، يواصل اللواء الإسباني توجيه تعليمات لجنود أوكرانيين مختارين لقيادة وحدات قتالية صغيرة في جيرونا، على أن يبدأ التدريب الجديد في الشهر المقبل.