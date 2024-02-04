بعد رفع الفائدة.. شهادات الادخار متغيرة العائد تلقى اهتماما كبيرا من المواطنين

تتصدر شهادات الادخار ذات العائد المتغير اهتمامات شريحة واسعة من عملاء البنوك، لما تتسم به من مرونة فى مواجهة مخاطر التضخم وسياسات التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية.

شهادات الادخار متغيرة العائد

شهادات الادخار متغيرة العائد

يرتبط العائد على هذه الشهادات كليًا بمعدلات الفائدة الأساسية على الجنيه التى تقرها لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الدورى كل 6 أسابيع، أخذًا فى الاعتبار مجموعة من العوامل، فى مقدمتها الرؤية المستقبلية للتضخم ومعدلات نمو الاقتصاد ونسب البطالة بجانب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

يرى أغلب محللى بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد أن معدلات الفائدة فى مصر قد تواصل صعودها بقوة خلال الفترة المقبلة مع عودة شبح التضخم جراء اتساع الفجوة بين سعرى الدولار فى السوقين الرسمية والموازية، وأزمات تعطل الملاحة إضافة للتحركات المرتقبة من جانب المصارف المركزية العالمية على رأسها الفيدرالى الأمريكى.

وكل ذلك يجعل أوعية الادخار ذات العائد المتغير التى تقدمها البنوك المصرية «محط أنظار» الكثير من العملاء الراغبين فى التحوط ضد التضخم وصعود الفائدة خلال الفترة المقبلة، كما أنها آلية مهمة أيضا للمصارف، كونها توفر لها الحماية من مخاطر أسعار الفائدة وتحمل تكلفة مرتفعة على مدخرات العملاء.

ويقدم 26 بنكًا شهادات ادخارية بعوائد متغيرة ودوريات صرف متنوعة وآجال بين 3 و5 سنوات، وتتراوح أسعار العائد على هذه الأوعية بين 18.25% و25.25%.

ويتم تعديل عائد هذه الشهادات عند تغيير أسعار الفائدة الأساسية (الكوريدور) بالبنك المركزى المصرى سواء بالزيادة أو النقصان.

ويقدم بنك الكويت الوطنى مصر، عائد على الشهادات المتغيرة بنحو 2٢.25%، فيما تقدم بنوك “الأهلى الكويتى، وكريدى أجريكول، والتجارى وفا بنك” نحو 2٢%. بينما يمنح بنكا الأهلى المصرى ومصر الحكوميان، عائدًا سنويًّا يبلغ ٢١.5% على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد، ويصرف كل 3 أشهر.

وشهادات الإدخار ذات العائد المتغير هي وسيلة إدخار متوسطة الأجل توفر لك عائد شهري أو ربع سنوي، مع الإستفادة من سعر العائد المتغير الذي سيزيد الفائدة الخاصة بك.

مزايا شهادات الإدخار ذات العائد المتغير: