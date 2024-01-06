القمة وإيليت.. كل ماتريد معرفة عن أعلى فائدة للشهادات الدولارية في هذه البنوك

تهتم فئة كبيرة بمعرفة تفاصيل الشهادات الدولارية الإدخارية بالبنوك في مصر كونها تعتبر وسيلة آمنة لحفظ وادخار الأموال في ظل ارتفاع سعر الدولار .

يتيح بنك مصر الشهادات الدولارية منها شهادتا «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات.

- شهادة «القمة» ذات عائد 9% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري.

- شهادة «إيليت» ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي

- تبلغ فئات الشهادات الدولارية 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد الشهادات الدولارية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

الشهادات الدولارية الجديدة من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي الشهادات الدولارية الجديدة لمدة 3 سنوات.

- الشهادة الدولارية الأولى «الأهلي بلس»، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%، ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويًا، كما يجوز الاقتراض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية.

- الشهادة الدولارية الثانية «الأهلي فورا» وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة. ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

- تبلغ فئات الشهادات الدولارية قيمة 1000 دولار أمريكي

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الشهادات الدولارية 2024

شهادة أهل مصر الدولارية في البنك الأهلي

كما يقدم البنك الأهلي لعملائه شهادة ادخار أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات والتي يصل سعر الفائدة عليها إلى 5.15% سنويًا، و5.10% نصف سنويًا، و5.05% ربع سنويًا و5% شهريًا، ويمكن الاستثمار في هذه الشهادة بحد أدنى 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءًا من 1000 دولار أمريكي أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنويًا، و5% نصف سنويًا، و4.95% ربع سنويًا 4.90% شهريًا.

شهادة ادخار بفائدة 40%

سبق وطرح البنك العربى الإفريقى الدولى، شهادة ادخار بالجنيه المصرى لمدة 3 سنوات بعائد 40% من قيمة الشهادة مدفوعا مقدما، بحد أدنى 5000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه وبدون حد أقصى.

وقال البنك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الشهادة لا يمكن كسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط، ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما على النحو التالى:

إذا تم كسرها بعد 6 أشهر يتم خصم 95% من قيمة الفائدة، وفي السنة الثانية يتم خصم 63% من قيمة الفائدة، أما في السنة الثالثة فيتم 28% من قيمة الفائدة.

شهادة ادخار بفائدة 39%

شهادة ادخار بنك التنمية الصناعية بعائد 39%، وهي شهادة ادخار ثلاثية ويصرف سعر الفائدة مقدما في ثاني يوم للشراء بنسبة 39%.

شهادة الادخار الجديدة تسمى «اختيارك ذات العائد المدفوع مقدمًا» من بنك التنمية الصناعية IDB يستحق العائد عليها مقدما، وتتميز بأنها ذات عائد تراكمي.

يصل الحد الأدنى لإصدار الشهادة بدءًا من 50 ألف جنيه، ويستحق العميل الفائدة بالكامل مقدما دون انتظار دوريات صرف العائد.

شهادة ادخار بعائد 27%

أطلق بنك مصر شهادة دولارية باسم «القمة» لمدة 3 سنوات، ذات عائد 9% سنويًا، وهي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري.

بدوره أصدر البنك الأهلي شهادة دولارية باسم «الأهلي فورا»، وتبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.