بعد ارتفاع الدولار عالميا.. أسعار الذهب تتجه إلى انخفاض أسبوعي

اتجهت أسعار الذهب العالمية، اليوم الجمعة، إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال شهر بعد أن تلقى الدولار دعمًا بفعل انحسار توقعات الخفض الحاد والمبكر لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.1 % إلى 2054.10 دولارًا للأوقية (الأونصة) لكنه انخفض 0.8 % تقريبًا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2053.00 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.13 دولارًا للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 953.61 دولارًا. وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 1044.23 دولارًا بعد انخفاض دام ثماني جلسات.