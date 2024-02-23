شهادة بعائد 30٪ والشراء في هذا الموعد | تفاصيل

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة عن تفاصيل شهادات الادخار بفائدة هى الأعلى فى التاريخ، يمكن شراؤها من يوم الأحد المقبل، والحد الأدنى لشرائها ومميزاتها.

وتلعب أن شهادات الادخار التى تقدمها البنوك لجذب المستثمرين دورًا مهما في تحفيزهم على الادخار والاستثمار بشكل مجدٍ، باعتبار أن هذه الشهادات من صور الاستثمار الآمن في مصر، وتضمن ربحا ثابتا ومضمونا لعملاء البنوك، لذلك تطرح البنوك المصرية من حين لآخر شهادات ادخار بعوائد مختلفة سواء مرتفعة أو متوسطة.

ويتساءل المواطنون دائما، عن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، كما كانت هناك مطالبات فى الفترة الأخيره بطرح شهادات بعائد 30٪.