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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك الأهلي الكويتي - مصر يقود تحالفا مصرفيا بقيمة 575 مليون جنيه

صدى البلد

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن نجاحه في قيادة تحالف مصرفي طويل الأجل بقيمة 575 مليون جنيه مصري بصفته (المرتب الرئيسي ووكيل التمويل) بحصة قدرها 350 مليون جنيه مصري، بمشاركة شركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي (وكيل الضمانات) وميدبنك والذي تبلغ حصته 225 مليون جنيه مصري وذلك لتوفير تمويل لإحدى شركات التطوير العقارى ، 

حيث يستخدم هذا القرض المشترك طويل الأجل في تمويل التكاليف والمصروفات الخاصة بنشاط الشركة ومشروعاتها الاستثمارية العقارية الجديدة وذلك لمدة 5 سنوات. 

ويحرص البنك الأهلي الكويتي – مصر، منذ بدء عملياته في السوق المصري على الاستمراربتنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخطته التوسعية التي تهدف إلى تنمية محفظة شركاته وتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء من الشركات من مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات أعمالهم المتنامية.

وفي ذات السياق، سوف يواصل البنك الأهلي الكويتي - مصر دوره في دعم قطاع الشركات الكبرى من مختلف قطاعات الاقتصاد من خلال تقديم خدمات وحلول تمويل متعددة الأغراض تلبي احتياجاتها وتمكنها من تحقيق أهدافها على أكمل وجه في ظل مناخ اقتصادي محلي وعالمي مليء بالتحديات. 

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