شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

تعتبر شهادات الادخار أحد أبرز الاشياء التي تقدمها البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وتلعب دورًا هامًا في تحفيز المواطنين على الادخار والاستثمار بشكل صحيح ومجدي. حيث توفر هذه الشهادات فرصة لتحقيق عوائد مالية مجزية مقابل الودائع المالية التي يقوم المودعون بإيداعها في البنوك. ومن بين البنوك الرائدة التي تقدم هذه الشهادات بعائد مرتفع نجد البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذان طرحا شهادات ادخار بعائد يصل إلى 27%.

