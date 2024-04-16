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أصل الحكاية

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

صدى البلد

بمجرد أن انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، تساءل جميع الموظفين العاملين بقطاعات الدولة، عن موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال، متمنيين أن تكون إجازة طويلة على غرار إجازة العيد، وباتوا يبحثون عبر محرك البحث جوجل عن مدتها… 

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تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلبة

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانا، حدد خلاله موعد إجازة شم النسيم 2024، موضحًا أنه من المقرر أن يأتي يوم الإثنين 6 مايو، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

وفي نفس السياق قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الإثنين 6 مايو.

وفيما يتعلق بإجازة عيد تحرير سيناء 2024، فهي تعتبر أول إجازة للموظفين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي توافق يوم الخميس 25 أبريل الجاري، وتعتبر عطلة رسمية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، يعقبها يوم العطلة الرسمية الجمعة والسبت، وبذلك يحصل موظفي الحكومة على عطلة لمدة 3 أيام متواصلة.

عدد أيام الإجازات المقبلة في شهري إبريل ومايو 2024

بعد الإعلان عن قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازات شهر إبريل ومايو، أصبح هناك 8 أيام لموظفي الحكومة، خاصة المسيحيين، وتتمثل في: 

  • إجازة عيد تحرير سيناء 2024: الخميس الموافق 25 إبريل.
  • عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 26 أبريل.
  • عطلة أسبوعية: السبت الموافق 27 إبريل.
  • إجازة عيد العمال: الخميس الموافق 2 مايو.
  • عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 3 مايو.
  • عطلة أسبوعية: السبت الموافق 4 مايو.
  • إجازة عيد القيامة للمسيحيين: الأحد الموافق 5 مايو.
  • إجازة شم النسيم: الإثنين الموافق 6 مايو.

 

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