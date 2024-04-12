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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مع موسم الأعياد واقتراب شم النسيم

احذر بيع الأسماك والرنجة والفسيخ الفاسد.. الحبس والغرامة في انتظارك

احذر بيع الأسماك
احذر بيع الأسماك والرنجة والفسيخ الفاسدين

يهوى الكثير من المواطنين خلال موسم الأعياد ومع اقتراب شم النسيم الاقبال على شراء الأسماك بكل أنواعها وخاصة الرنجة والفسيخ، ويستغل بعض التجار هذا الإقبال في الشراء بالتربح من بيع السلع الفاسدة، ولكن ترويج مثل هذه النوعيات الفاسدة من الأسماك المملحة في الأعياد قد يعرض صاحبها للحبس والغرامة.

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العقوبة وفقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والذي يعاقب على الإضرار بصحة المواطنين قد تصل عقوبة بيع الأسماك الفاسدة والمملحة والرنجة والفسيخ للحبس سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة.

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وقد تصل العقوبة للسجن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه بتكرار المتهم ارتكاب الجريمة، ومصادرة المضبوطات وإعدامها.

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