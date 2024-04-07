حادث مروع| تصادم ميني باص بسور حديدي.. والضحايا عمال

حادثة مروعة شهدتها محافظة الجيزة بإصابة 16عاملا بشركة عقارات في حادث تصادم مينى باص بسور حديدى أعلى الطريق الدائرى بالهرم وتم نقلهم للمستشفى.

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تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين أعلى نزلة الطريق الدائرى بمنطقة الهرم .

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومين بسيارات الإسعاف وتبين بالفحص أثناء سير “ميني باص” تابع لشركة عقارات شهيرة أعلى نزلة الدائري وبه 16 عاملًا وموظف بالشركة، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالسور الحديدي للكوبري، وإصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية .

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ولقى طفل مصرعه غرقا في ترعة المنصورية بكرداسة، وتم انتشال جثته، بعد أن تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل بترعة المنصورية في كرداسة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات، اختل توازنه وسقط بترعة المنصورية، مما أسفر عن مصرعه غرقا، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وعلى جانب آخر، لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مصرعه نتيجة اصطدام سيارة به، أثناء لهوه أمام مسكنه في كرداسة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.