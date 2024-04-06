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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شيخة جلب الحبيب.. قرار قضائي بشأن 3 متهمات بممارسة الدجل بمدينة نصر

قرار قضائي بشأن 3
قرار قضائي بشأن 3 متهمات بممارسة الدجل في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس الشيخة سماح وآخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهما بممارسة الدجل والشعوذة.

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وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة بحجة جلب الحبيب، وأخذ مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه من إحدى الضحايا بغرض تسهيل الزواج.

قالت سعاد محمد إحدى ضحايا الشيخة سماح المتهمة بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بغرض الاستيلاء على أموال السيدات في الحي السويسري بمدينة نصر : "اللي حصل إنه من حوالي شهر تعرفت على واحدة اسمها الشيخة (سماح .م.)، من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكنت بحكيلها إني عندي مشاكل من ساعة ما جوزي توفى وبيتقدملي ناس كتير بس الأمور مش بتكمل، والمتهمة قالت لي: إنتي معمول لك عمل ولازم يتفكّ وإلا ممكن يبقي فيه أذى لولادي وليا وطلبت مني فلوس".

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وأكدت الضحية “أنا دفعت لها 150 ألف جنيه، وبعدها بـ 15 يوم كلمتني، وطلبت مني فلوس تاني عشان تجيب بيها بخور لفك السحر، وبالفعل خدت مني 50 ألف جنيه بإجمالي 200 ألف جنيه خلال شهر فقط، بغرض فك السحر وجلب العريس، وأن المتهمة، بعدما استولت على الأموال تهربت مني".

ونجحت أجهزة الأمن، بالإدارة العامة لحماية الآداب، في إلقاء القبض على الشيخة سماح المتهمة بممارسة أعمال دجل وشعوذة وآخرين بغرض الاستيلاء على أموال السيدات في مدينة نصر.

قاضي المعارضات تجديد حبس تجديد حبس 15 يوم أعمال دجل شعوذة دجالة

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