عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أستاذ الأساتذة ومُعلم الأجيال.. وزير العدل ينعى أحمد فتحي سرور

وزير العدل ينعى أحمد
وزير العدل ينعى أحمد فتحي سرور

نعى المستشار عمر مروان، وزير العدل، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنية اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال بيان وزارة العدل: «فقد المجتمع القانوني المصري والعربي والدولي في الليلة المباركة أستاذ الأساتذة ومعلم الأجيال وكبير العلماء والرمز الرفيع في المحاماة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء، تقلّد فيها أرفع المناصب الوزارية والبرلمانية، ونهل من علمه ملايين الدارسين والباحثين والعاملين في مجال القانون بصفة عامة وفي القضاء بصفة خاصة».

وأضاف: «وإذ يتقدم وزير العدل وجموع القضاة لأسرة الفقيد الكبير بالعزاء، يدعون له بالمغفرة والرحمة والمنزلة العالية في جنة الخلد».

يذكر أن القانوني البارز ورئيس مجلس الشعب الأسبق، الدكتور أحمد فتحي سرور نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لحالة من الإرهاق أثناء تواجده بمحكمة النقض، منذ فترة، وأدى إرهاقه إلى إجراء فحوصات طبية له لدواعي الاطمئنان على صحته، وهذا إجراء روتيني يفعله كل شهر، ويتطلب أن يكون تحت الملاحظة داخل العناية المركزة.

وزير العدل أحمد فتحي سرور الدكتور أحمد فتحي سرور جنازة احمد فتحي سرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

هجوم شرس من مجدي عبد الغني علي كهربا.. ماذا قال؟

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

أحمد موسى يتقدم الحضور في جنازة أحمد فتحي سرور| فيديو وصور

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن عيد الفطر

ترشيحاتنا

الزراعة تحذر الفلاحين من ري القمح خلال هذا التوقيت| تفاصيل

مقتل ضابطين شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين بمدينة زهدان بإيران

حزب الله يقصف موقع جل العلام ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان

محمد صلاح يكشف سر الجلوس على حافة السرير

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي .. وما حقيقة الرياح القادمة من أوروبا ؟| تفاصيل

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

هزيمة الحملة الصليبية.. كيف أسر المصريون ملك فرنسا لويس التاسع ؟

تراجع في أسعار اللحوم اليوم وتوقعات بمزيد من الانخفاض

آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

فيديو

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ