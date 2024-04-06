أستاذ الأساتذة ومُعلم الأجيال.. وزير العدل ينعى أحمد فتحي سرور

نعى المستشار عمر مروان، وزير العدل، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنية اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال بيان وزارة العدل: «فقد المجتمع القانوني المصري والعربي والدولي في الليلة المباركة أستاذ الأساتذة ومعلم الأجيال وكبير العلماء والرمز الرفيع في المحاماة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء، تقلّد فيها أرفع المناصب الوزارية والبرلمانية، ونهل من علمه ملايين الدارسين والباحثين والعاملين في مجال القانون بصفة عامة وفي القضاء بصفة خاصة».

وأضاف: «وإذ يتقدم وزير العدل وجموع القضاة لأسرة الفقيد الكبير بالعزاء، يدعون له بالمغفرة والرحمة والمنزلة العالية في جنة الخلد».

يذكر أن القانوني البارز ورئيس مجلس الشعب الأسبق، الدكتور أحمد فتحي سرور نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لحالة من الإرهاق أثناء تواجده بمحكمة النقض، منذ فترة، وأدى إرهاقه إلى إجراء فحوصات طبية له لدواعي الاطمئنان على صحته، وهذا إجراء روتيني يفعله كل شهر، ويتطلب أن يكون تحت الملاحظة داخل العناية المركزة.