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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو مش عايز تتحبس في تبديد منقولات زوجية تعمل ايه..أنت تسأل والقانون يجيب

لو مش عايز تتحبس
لو مش عايز تتحبس في تبديد منقولات زوجية تعمل ايه

خناقات ومشاجرات بين الأزواج والزوجات وبلاغات في الأقسام على تبديد قائمة المنقولات الزوجية، قد تؤدي إلى حبس أو تغريم الزوج، وفي هذا التقرير لو مش عايز تتحبس في تبديد منقولات زوجية، بعض الأزواج يسلمون تلك المنقولات الزوجية بمحضر رسمى، والبعض الآخر تصدر ضدهم أحكام بالحبس نتيجة تلاعب الزوجات في المنقولات.

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يجب عليك وفق القانون اتباع الآتى: عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا لتسليمها للزوجة في مكان يحدده الزوج والإجراءات القانونية في حالة رفض الزوجة تسلم منقولات الزوجية المعروضة عليها دون مبرر، وفى هذه الحالة تعتبر اعتذارها بإعلان رسمى.

وأكد القانون أن الزوجة إذا رفضت استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونيا تكون متعسفة وتتحمل مسؤولية ذلك وفقا لنص المادة 335 من القانون المدنى التى تؤكد أنه إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشىء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشىء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر، وعرض المنقولات عرضا قانونيا على يد محضر.

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ويشتمل محضر العرض على بيان الشىء المعروض، وشروط العرض، وقبول المعروض أو رفضه، وفى حالة رفض الزوجة استلام العرض القانونى يودع المحضر المنقولات، إذا كانت نقدا، خزانة المحكمة في اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من المحضر خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

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