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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مواد كيمائية وأدوات معملية.. حيثيات المؤبد لخلية الشروق

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس الدائرة الأولى إرهاب

أكدت حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى على تفاصيل المضبوطات التي تم ضبطها بأعضاء خلية الشروق الثانية الإرهابية والتي قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين والمشدد 10 سنوات ل 3 متهمين اخرين وادراجهم علي قوائم الإرهاب والزامهم بدورات تأهيلية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

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وأفادت حيثيات الحكم أنه تم ضبط المتهم خالد أحمد عبد الحميد سعد بمحيط محل إقامته بمدينة الشروق وبتفتيشه وقائيًا عثر بحوزته على مطبوعات تحوي سردًا لأسانيد عقائدية حول الادعاء بوجود أصل شرعي لتنفيذ العمليات العدائية قبل مؤسسات الدولة والقائمين عليها والعاملين بها ومواجهتهم بكل وسيلة مستطاعة.

وبضبط المتهم محمود عامر علم الدين علي حال تردده على ميدان 100 متر بمدينة الشروق وبتفتيشه وقائيًا عثر بحوزته على حقيبة سوداء اللون متوسطة الحكم وبتفتيشها عثر بداخلها على أدوات معملية وعدد يجوية ومواد كيميائية ثبت فنيا أن من بينها مادة ماء الاكسجين والتي حال رفع تركيزها تعد في حكم المفرقعات وكذا مادة الجلسرين التي تستخدم في تصنيع مادة ثلاثي نيترو جلسرين المفرقعة وأنه يمكن استخدام الأدوات المعملية المضبوطة في تصنيع المواد المفرقعة.

وبضبط المتهم أحمد خلف مرعي حسانين وتفتيش مسكنه عثر على أدوات ومواد كيميائية ثبت فنيًا أنه يمكن استخدامها في تصنيع وتجميع طائرات بدون طيار وأن المواد الكيميائية المختلفة يمكن أن تدخل في تصنيع الدوائر الالكترونية. 

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وجاء في الحيثيات أنه في إطار إعداد أعضاء هذه الحلية فقد أصدرت القيادات في الخارج تكليفات بتنظيم دورات تدريبية تتضمن برنامج قام على 3 محاور: 

المحور الأول فكريًا : والذي يقوم على ترسيخ فكر الجهاد والإدعاء بشرعية تنفيذ العمليات العدائية ضد القائمين على مؤسسات الدولة من القوات المسلحة وأفراد الشرطة والقضاء والعاملين بالمؤسسات العامة والحيوية.

المحور الثاني حركيًا : وذلك باتخاذ الأعضاء أسماء حركية وتدريبهم على تأمين الهواتف والاتصالات من الاختراق الأمني بما في ذلك التواصل المرئي والصوتي عبر البرامج المشفرة على شبكة المعلومات الدولية مثل «ثريما – تليجرام» وإخفاء الملفات التنظيمية على الهواتف والمسح الذاتي لمحتوى الهاتف حال ضبطه واستيقاف العضو وكذا طرق كشف المراقبة والتخفي واستخدام اسمًا حركيًا لعدم الرصد الأمني وكيفية رصد الأهداف من المؤسسات الحيوية والمهمة.

المحور الأخير عسكريًا : بتكليف الأعضاء بمهام بدنية وتدريبية لرفع الكفاءة الجسدية لديهم ثم تلقيهم دورات نظرية عن فك وتركيب الأسلحة النارية ويعقبها دورات عملية وتلقيهم دورات عن كيفية إعداد العبوات وتلقيهم دورة بشأن استحداث مواد مصنعة لتكوين العبوات وآلية تفجيرها عن بعد وتجميع طائرات الدرون وتجهيزها لحمل العبوات المتفجرة وتطوير القيادة الآلية للسيارات لاستخدامها في التفجير عن بعد. 

الدائرة الأولى إرهاب الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المستشار محمد السعيد الشربيني خلية الشروق الارهابية خلية الشروق الثانية

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