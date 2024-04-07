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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلين في حادثين مختلفين في الجيزة .. اعرف السبب

نهاية طفلين في حادثين
نهاية طفلين في حادثين مختلفين في الجيزة.. اعرف السبب

لقى طفل مصرعه غرقاً في ترعة المنصورية بكرداسة، وتم انتشال جثتـ ـه، بعد أن تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق طفل بترعة المنصورية في كرداسة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلًا يبلغ من العمر 4 سنوات، اختل توازنه وسقط بترعة المنصورية، مما أسفر عن مصرعه غرقًا، وتحرّر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وعلى جانب آخر، لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مصرعه نتيجة اصطدام سيارة به، أثناء لهوه أمام مسكنه في كرداسة، وتم نقل الجثـ ـة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكان قد أصيب شخصان بجروح وكسور، في انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران بها في منطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري واشتعال النيران في سيارة ملاكي بدائرة المركز، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.

وبعد التحقيقات، تبين أن الحادث وقع نتيجة انحراف عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة شخصين كانا داخلها، قبل اشتعال النيران بها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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