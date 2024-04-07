نهاية عاشقان بحبوب الغلة.. مصرع شاب وفتاة في مقتبل العمر لسبب غريب

شهدت إحدى قرى صعيد مصر مأساة جديدة للعشق، حيث أقدم شاب وفتاة على اتخاذ أكثر قرار مأساوي في حياتهما، قضى بلفظهما أنفاسهما الأخيرة سوية بسبب تعذر انتهاء قصة حبهما في منزل الزوجية السعيد.

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تناول العاشقان "حبوب الغلة" السامة، إثر رفض عائلتيهما زواجهما، وتعد "حبوب الغلة" مبيد حشري واسع الانتشار في المناطق الريفية في مصر، تستخدم لحفظ الحبوب وحماية المحاصيل من التسوس والقوارض، تحتوي على فوسفيد الألمونيوم بشكل مركز.

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الحادثة التي وقعت في قرية العمرة، التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، شملت شاب يبلغ من العمر 24 عاما وفتاة عمرها 23 عاما، وعقب الوفاة، تحركت السلطات المعنية لاستكمال التحقيقات الكاملة بقضية الانتحار، وللكشف عن ملابسات أخرى قد تكون محيطة بالقضية.

على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج من الكشف عن تفاصيل حادث انتحار مأساوي أثار الذعر في حي الكوثر. حيث قفزت الشقيقتين من الطابق التاسع في برج سكني، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والخلفيات.

في هذا التقرير، سنقوم بتحليل الحادث، مسلطين الضوء على التفاصيل الصادمة التي تم الكشف عنها.

الخلفية النفسية والمشاجرة الأليمة

تشير التحقيقات إلى أن الشقيقتين، "مي" وهدير، كانتا تعانيان من اضطرابات نفسية، حيث تم احتجازهما سابقًا في مستشفى الأمراض النفسية.

وما جعل الأمور تأخذ منحىً أكثر تعقيدًا هو تورطهما في مشاجرة مع والدتهما.

