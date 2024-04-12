5 نقبوا عن الآثار في الجيزة.. قرار عاجل من جهات التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس مالك عقار و4 أخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الاثار بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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طالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع تنقيب مماثلة من عدمه للوقوف على ملابسات الجريمة .

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بالجيزة.

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وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق ، و4 أخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة "قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار" ، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبعرضهم على جهات التحقيق المختصة أصدرت قرارها المتقدم.

وعلى جانب آخر، عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تشكيلا عصابيا بالسجن عامين لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس.

وأحالت النيابة 4 أشخاص الي المحاكمة الجنائية لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، وكانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة عين شمس بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، انتقلت مباحث عين شمس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وتم ضبط المتهمين، مقيمين بمكان البلاغ، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بإحدى غرف العقار، كما تم العثور على أعمال حفر وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، الي ان تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.