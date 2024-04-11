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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحت بميراثها وتزوج عليها.. حكم رادع من محكمة الأسرة

ضحت بميراثها وتزوج
ضحت بميراثها وتزوج عليها.. حكم رادع من محكمة الأسرة

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة بتطليق زوجة للضرر قدمت الكثير لزوجها ولم تجد منه سوى الإنكار للجميل بزواجه من أخرى دون علمها. 

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قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة إنها تزوجت منذ 15 سنة من موظف في إحدى الشركات، ينتمى إلى أسرة متوسطة الحال، ورغم فارق المستوى الاجتماعى بينهما ولكنها أعجبت بخلقه وأخلاقه فوافقت على الزواج منه.

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وأضافت المدعية أمام محكمة الأسرة أنها أنجبت 3 أطفال وساعدته في مصاريفهما بميراثها، وبعدما تعرض لمشكلة في عمله وتم فصله، وقفت بجانبه وباعت مشغولاتها الذهبية، ليقيم مشروع بمفرده وبعد زيادة الدخل تزوج عليها، وعندما استخرجت قيد عائلي وجدت أنه متزوج عليها وعندما صارحته أنكر فلم تجد سوى محكمة الأسرة لتلجأ إليها وترفع دعوى طلاق للضرر منه.

“الطلاق للضرر ”، هى دعوى تقيمها الزوجة امام محاكم الاسرة  تطلب فيها التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما ، ويتعدد أنواع الاضرار الذي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب ، سوء العشرة ، للهجر ، لسجن الزوج  ، لزواجه من أخرى  لغيابه او لسفره . 

ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى : 

 

١- عدم حضور الشهود 

 

ان الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمين جدا لاثبات او نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، وفى الحالتين بيكونوا مهمين جدا ويساعدو القاضى ولهم دورهم فعال فى القضية ؛وفى حالة عدم حضور الشهود بيتم غالبا خسارة الزوجة للقضية".

 

٢-عدم إثبات الضرر

 

إن الطلاق للضرر له  انواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الانفاق والطلاق للزواج بإخرى والطلاق للشقاق...وكل نوع من الانواع  يختلف طريق اثباتها فمثلا.فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب بيتم اثباتها بالاضافة لاقوال الشهود المحاضر والتقارير الطبية لاثبات اصابات الزوجة ووقت الاصابة ويوم الواقعه وبالتالى عند توافق اقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت اصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة وهذا  يعتبر اثبات قوى للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.

 

٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها

 

ان حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا وهذا  يعود الى ان  القاضى او الحكم او الخبير النفسى يريد ان ناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصير منها فى القضية ويضعف موقفها.

 

٤-الإدعاء الباطل

 

إن الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل (الضرب او الهجر او الشقاق او ....) يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج ، واذا ادعت الزوجة بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج اثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.

 

٥-عدم توضيح الضرر للمحكمة

 

عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة  يعتبر اهم سبب من اسباب رفض الدعوى ، لانه من الممكن الزوجة تحضر  الشهود وتقدم المحاضر و......ولم توضح سبب ضررها من الزوج وهنا يظهر دور محامي الزوجة ودور محامى الزوج فى شرح الضرر الواقع على الزوج ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة وكذلك دور محامي الزوج اذا كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج ان ينفى الوقائع بالإدلة والشهود .

 

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