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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد ارتفاع أسعارها.. تعرف على أرخص بديل لعلب السجائر

صدى البلد

سببت الارتفاعات المتتالية لأسعار السجائر، حالة من الضيق بين مستهلكي الدخان في مصر، الأمر الذي سبب رواجًا كبيرًا لبيع أكياس التبغ اللف في المحلات والأكشاك، خلال الساعات القليلة الماضية. 

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أرخص بديل لـ علب السجائر 

بعد ما شهدت أسعار السجائر ارتفاع كبير، اتجه عدد من المدخنين إلى البدائل الأخرى والتي جاء أبرزها: 

  • السجائر اللف، والتي تعتبر أرخص بديل من علبة السجائر، حيث يتراوح كيس تبغ السجائر اللف المصري بين 80 لـ 100 جنيه ويكفي لأكثر من 5 أيام متواصلة.
  • السجائر الإلكترونية
  • السجائر الفرط

أسعار السجائر بعد ارتفاع أسعارها 

  • سجل سعر كليوباترا بوكس 10" نحو 24.50 جنيه.
  • وسجل سعر كليوباترا كينج سايز 34.50 جنيه
  • ارتفع سعر سجائر كليوباترا سوفت لتسجل 34.50 جنيه.
  • وسجل سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 34.50 جنيه.
  • وارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 30 إلى 34.50 جنيه.
  • ارتفع سعر سجائر سوبر ستار من 30 إلى 34.50 جنيه.
  • وسجل سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) من 30 إلى 34.50 جنيه.
  • وسجل سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) 34.50 جنيه.
  • ووصل سعر كليوباترا بلاك 34.50 جنيه.
  • وسجل سعر سجائر ماتوسيان سوبر 34.50 جنيه .
  • وارتفع سعر سجائر سعر مونديال فايسروي/بال مال من 50 إلى 55 جنيه.

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار منتجات إيسترن كومباني خلال 2024، حيث أعلنت الشركة عن زيادة في فبراير الماضي.

الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر 

رفعت شركة الشرقية- إيسترن كومباني  أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة تتراوح بين 2.50 إلى 5 جنيهات في العلبة الواحدة اعتبارا من اليوم الأحد، موضحه أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

يبدأ اليوم الأحد، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بأنوع كليوباترا وبوكس ومونديال والعديد من الأصناف الأخرى، حيث قال هاني أمان، العضو المنتدب لـ«الشركة الشرقية إيسترن كومباني» الشرقية للدخان، منذ أيام  إن الشركة تدرس رفع أسعار السجائر بمستوى دون الحد الأقصى المسموح به.

وأضاف أمان في بيان،  أن زيادة أسعار السجائر ترجع لزيادة سعر الصرف بزيادة سعر الدولار من 31 جنيهًا بالبنوك الحكومية إلى 47 جنيهًا بالبنوك الحكومية والخاصة، مطالبًا بضرورة فتح استيراد الفئة الدنيا أسوة بالشريحتين العُليا والوسطى ما يخلق روح التنافس لصالح المستهلك ومن ثم القضاء على الاحتكار.

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