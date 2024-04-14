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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

ارتفعت من 2.5 إلى 5 جنيهاتً.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة.. تفاصيل

صدى البلد

تتساءل فئة كبيرة من المواطنين خاصة المدخنين عن مستجدات أسعار السجائر بعد أن رفعت شركة الشرقية- إيسترن كومباني  أسعار منتجاتها .

زيادة أسعار السجائر 

رفعت شركة الشرقية- إيسترن كومباني  أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة تتراوح بين 2.50 إلى 5 جنيهات في العلبة الواحدة اعتبارا من اليوم الأحد .

وأوضحت شركة الشرقية- إيسترن كومباني أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

يبدأ اليوم الأحد 14 -2-2024، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بأنوع كليوباترا وبوكس ومونديال والعديد من الأصناف الأخرى.

وقال هاني أمان، العضو المنتدب لـ«الشركة الشرقية إيسترن كومباني» الشرقية للدخان، منذ أيام  إن الشركة تدرس رفع أسعار السجائر بمستوى دون الحد الأقصى المسموح به.

وأضاف أمان في بيان،  أن زيادة أسعار السجائر ترجع لزيادة سعر الصرف بزيادة سعر الدولار من 31 جنيهًا بالبنوك الحكومية إلى 47 جنيهًا بالبنوك الحكومية والخاصة .

وطالب بضرورة فتح استيراد الفئة الدنيا أسوة بالشريحتين العُليا والوسطى ما يخلق روح التنافس لصالح المستهلك ومن ثم القضاء على الاحتكار.

يذكر أنه في فبراير الماضي، رفعت شركة «فيليب موريس مصر» أسعار منتجاتها من السجائر للمرة الثانية في 3 أشهر، بنسب تتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا للعبوة.

وتتوافق الزيادة مع الحد الأقصى للشرائح الضريبية المطبقة على أسعار السجائر، والتي يتم فيها بعد التعديل الأخير تحصيل 4.5 جنيه ضريبة على كل علبة سجائر لا تزيد قيمتها على 34.72 جنيه بدلا من 31 جنيها سابقًا، وذلك للشريحة الأولى.

و يتم تحصيل 7 جنيهات في الشريحة الثانية التي يزيد سعر بيعها على 34.72 جنيه ولا يتجاوز 50.4 جنيه، بدلا من مستوى يتراوح بين 31 جنيها ولا يتجاوز 45 جنيها سابقًا، في حين يتم تحصيل ضرائب بقيمة 7.5 جنيه على كل علبة سجائر تزيد على 50.4 جنيه بدلا من 45 جنيها سابقًا، وذلك للشريحة الثالثة.

كانت وزارة المالية قد وافقت على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر بالحد الأقصى للزيادة المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013.

يذكر أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.

الأسعار بعد الزيادة

سجل سعر كليوباترا بوكس 10" نحو 24.50 جنيه.

وسجل سعر كليوباترا كينج سايز 34.50 جنيه

ارتفع سعر سجائر كليوباترا سوفت لتسجل 34.50جنيه.

وسجل سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 34.50 جنيه.

وارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 30 إلى 34.50 جنيه.

ارتفع سعر سجائر سوبر ستار من 30 إلى 34.50 جنيه.

وسجل سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) من 30 إلى 34.50 جنيه.

وسجل سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) 34.50 جنيه.

ووصل سعر كليوباترا بلاك 34.50 جنيه.

وسجل سعر سجائر ماتوسيان سوبر 34.50 جنيه .

وارتفع سعر سجائر سعر مونديال فايسروي/بال مال من 50 إلى 55 جنيه.

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار منتجات إيسترن كومباني خلال 2024، حيث أعلنت الشركة عن زيادة في فبراير الماضي.

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