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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

تستمر لمدة شهرين .. تعرف على تفاصيل وشروط حجز أراضي مشروع مسكن

صدى البلد

ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية وأراضٍ زراعية للمواطنين بأسعار مناسبة ووسائل دفع مريحة، أعلنت وزارة الإسكان، عن شروط الحجز والتقديم في أراضي المرحلة الرابعة من مشروع مسكن، والتي بدأت يوم 1 أبريل الجاري.

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تفاصيل المرحلة الرابعة من مشروع مسكن

أعلنت وزارة الإسكان، شروط الحجز والتقديم في أراضي المرحلة الرابعة من مشروع مسكن، والتي بدأت يوم 1 أبريل الجاري، وتستمر حتى 30 مايو المقبل، حيث يكون الحجز لمدة شهرين، ويضم الطرح 1747 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة، وفقًا للتالي: 

  • 65 قطعة أرض بمحورالأراضي الأكثر تميزًا بمدن (6 أكتوبر- 15 مايو- الشروق- العاشر من رمضان)
  • 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن ( السادات- المنيا الجديدة- أسيوط الجديدة- بدر- غرب قنا- طيبة الجديدة)

كيفية التقديم على أراضي مشروع مسكن 


يتم التقديم في أراضي مشروع مسكن، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكترونية للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

شروط حجز أراضي مشروع مسكن 

لابد من توافر مجموعة من الشروط في المتقدم على أراضي مشروع مسكن، وهي: 

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا ( شركة أو مؤسسة).

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز 

3- لا يحق للأسرة ( الزوج - الزوجة - الأولاد القص) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها، وفي حال مخالة ذلك وتقدم كلا من الزوج والزوجة لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوى قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز.

4- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته بمحور الأراضي المتميزة أو المتوسطة ضمن برنامج مسكن 

5- في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض تكون الأولية لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.

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