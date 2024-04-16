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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

صدى البلد

شهدت أسعار العديد من السلع الغذائية في الأسواق تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع خطة الحكومة بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بتخفيض أسعار السلع والمنتجات الأساسية بنسبة تصل إلى 30%.

سعيًا من الحكومة المصرية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين المصريين، عكفت على تخفيض أسعار السلع في الأسواق، حيث جاءت أسعار السلع كالآتي: 

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق 

  • سجل سعر لتر زيت عباد الشمس 90 جنيهًا، بتراجع بلغ 1.24 جنيه في الكيلو الواحد
  • بلغ سعر المكرونة المعبأة 30 جنيه للكيلو، بتراجع نحو 1.46 جنيه
  • بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ 26 جنيه بتراجع 2.35 جنيه
  • سعر الكيلو من الفول المعبأ 53 جنيهًا، بتراجع نحو 5.75 جنيه
  • سعر الكيلو من العدس سجل 67 جنيهًا، بتراجه نحو 8.25 جنيهًا
  • بلغ سعر كروتة البيض البلدي إلى نحو 167 جنيهًا، بتاجع نحو 1.96 جنيه
  • سجل سعر الكيلو من الدواجن الطازجة إلى نحو 111 جنيهًا بتراجع نحو 6.68 جنيه
  • سعر الجبن الرومي 256 جنيه بتراجع نح 6.91 جنيه
  • سعر الكيلو من الأرز المعبأ نحو 33 جنيهًا، بتراجع نحو 1.19 جنيه
  • تراجع سعر كيلو الجمبري الجامبر بقيمة 15 جنيهًا، ليسجل 418 جنيهًا
  • سعر كيلو سمك الثعابين سجل 202 جنبه، بتراجع نحو 10 جنيهات في الكيلو
  • سعر كيلو الماكريل المجمد بلغ 114 جنيهًا، بتراجع نحو 2 جنيه في الكيلو
  • سجلت أسعار اللحوم الكندوز 325 جنيه للكيلو
  • سجلت أسعار اللحوم الضأن 411 جنيهًا للكيلو

أسباب تراجع أسعار السلع 

قال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار جميع السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية من بينها أسعار الخضراوات والفاكهة.

وأوضح النجيب ـ في مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، أن سعر كيلو الطماطم حاليًا يتراوح بين 8 و9 جنيهات في سوق الجملة، ويصل في سوق التجزئة إلى 12 جنيهًا، في حين أن كيلو البطاطس يصل إلى 15 جنيهًا في السوق المحلي، ويبلغ سعر كيلو الثوم نحو 25 جنيها، والملوخية نزلت 50%.

وتابع: "ورق العنب والبامية متوفرين في الأسواق ولكن بكميات قليلة وغير كاف في الأسواق، وورق العنب هيكون متوافر في الأسواق خلال الـ 10 أيام المقبلة وسيتراوح سعره من 15 إلى 20 جنيه للكيلو الواحد".

وأوضح أن سعر البامية كان 150 جنيه قبل رمضان، ودلوقتي بـ 60 جنيه، وبدءًا من 15 مايو المقبل؛ سعر كيلو البامية سوف يتراوح من 25 و40 جنيه في الكيلو.

تبني الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تبنى الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع بالأسواق بنسب تصل إلى 20% في الوقت الحالي لتصل إلى 30% عقب عيد الفطر، وذلك تضامنا مع المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة.

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