هل تزيد مدة انقطاع الكهرباء لـ ٣ ساعات.. وهذا موعد انتهاء تخفيف الأحمال .. تفاصيل

بمجرد أن بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة تخفيف الأحمال مرة أخرى، أمس الإثنين، انتشرت الكثير من الشائعات حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين في الشارع المصري، فما حقيقة الأمر؟

حقيقة زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات

انتشرت الكثير من الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية، حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات ضمن خطة تخفيف الأحمال، وهو الأمر الذي اهتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث السمي باسم مجلس الوزراء، بالرد عليه، نافيًا الأمر تمامًا في إحدى المداخلات التليفزيونية، مؤكدًا أن خطة تخفيف الأحمال ستكون بنفس المواعيد السابقة قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: «سنعود للوضع السابق لكل منطقة الخاص بخطة تخفيف الأحمال بداية من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وسيتم الاعتماد على نفس الجداول السابقة.

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

اهتم المستشار محمد الحمصاني بالرد على تساؤلات المواطنين حول انتهاء خطة تخفيف الأحمال، موضحًا أن التخفيف محل متابعة من رئيس الوزراء، وأن الدولة تعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية وبمجرد توافر الغماكنيات سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال، مطالبًا المواطنين بالوقوف إلى جانب الدولة، مؤكدًا على نهاية خطة التخفيف فور توفير الموارد، والدولة قادرة على تجاوز مسألة تخفيف الأحمال.

مواعيد قطع الكهرباء

بعد انتهاء عيد الفطر 2024، تستأنف شركات الكهرباء بالعمل بـ جدول قطع الكهرباء الجديد، ليكون موعد قطع الكهرباء ابتداء من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء. تكون مدة قطع الكهرباء في مصر ساعتين لكل مجموعة من المجموعات.

أسباب انقطاع الكهرباء

ويرجع سبب تنفيذ خطة تخفيف الأحمال لأسباب أهمها، نقص الوقود الذي يأتي لمحطات الإنتاج مما يؤدي لعدم كفايته في تغطية حاجة المواطنين من الكهرباء.

وكذلك زيادة الاستهلاك اليومي من الكهرباء يؤثر سلبا علي الامدادات الواصلة من الوقود فنجد كثير من المواطنين لا يرشدون في استهلاك الكهرباء ويستخدموها بلا حرص، وأيضًا سرقات التيار الكهربائي المتعددة فنجد المواطنين يوصلون المنازل الخاصة بهم بـ «أعمدة» الكهرباء الرئيسية في الشوارع، وهذا بالطبع يفرض عليه غرامات كبيرة.