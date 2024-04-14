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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة تضبط 500 مخالفة تموينية بإجازة عيد الفطر.. والمحافظ: توريد السلع مستقر

أحمد راشد محافظ الجيزة
أحمد راشد محافظ الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 500 حالة مخالفة تموينية خلال إجازة عيد الفطرالمبارك تنوعت ما بين التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز بالإضافة إلى ضبط مخالفات الاستيلاء على 391 بطاقة تموينية بحوزة بدالين تموينيين لصرف الدعم .

وحررت محاضر بكافة المخالفات من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وبالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن المعنية.

ومن جهته، أكد محافظ الجيزة أحمد راشد حرص أجهزة المحافظة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية خلال عطلة عيد الفطر المبارك..مشيرا إلى أنه تم توجيه مسؤولى الجهات المعنية بتشكيل لجان لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من استقرار توريد السلع وسلامة المواد المتداولة.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير المتابعة الخاص بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حول مجهودات الجهات المعنية خلال إجازة العيد ، والذي أشار إلى تشكيل أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لـ20 لجنة متابعة للأسواق والتي تمكنت من تسهيل توريد وعرض مختلف السلع التموينية خاصة الاستراتيجية منها بالإضافة للحوم والدواجن والأسماك بالكميات الكافية والتي تغطي احتياجات المواطنين.

كما أوضح التقرير استقرار عمليات عرض إسطوانات البوتاجاز والخبز والتزام الجهات الموردة والباعة بالأسعار المعلنة وضبط حالات المخالفة.

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