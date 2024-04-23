إطلالات مثيرة وجسم رشيق..كيف أثرت ابنة مي كساب على قرار فقدان وزنها؟

أثارت الفنانة مي كساب حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما ظهرت بوزن أقل، وجسم رشيق ونحيف، الأمر الذي أُعجب به الكثير من جمهورها، وهو ما أوضحته في تصريحات سابقة.

مي كساب تُجري عملية تكميم المعدة

أجرت مي كساب عملية تكميم المعدة، وظهرت على الشاشة بجسم رشيق ونحيف ما طرح الكثير من التساؤلات حول الأمر، خاصة وأنها اتخذت وقت طويل من الخوف من هذا القرار، وكان زوجها لا يقتنع بتلك العملية.

ابنتها داليدا السبب في قرار فقدان الوزن

أكدت مي كساب في تصريحات صحفية إنها اتخذت قرار إجراء عملية إنقاص وزنها بتكميم المعدة بعد ما أخبرتها ابنتها داليدا التي تبلغ من العم 6 سنوات، إنها ترغب في رؤيتها نحيفة وتنتعل أحذية بالكعب العالي وتضع أحمر الشفاه.

علمت مي كساب أن ابنتها لا تتقبل شكلها القديم لذا خضعت للتجربة وأجرت عملية التكميم بعد ما تمكنت من إقناع زوجها بالأمر.

جمبسوت لافت.. مي كساب تشعل السوشيال ميديا برشاقتها

شاركت الفنانة مي كساب، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وأطلت مي كساب، مرتديه جمبسوت أنيق ومميز باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت مي كساب، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج للشفاه ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي كساب، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

إطلالة مثيرة للجدل على سوشيال ميديا

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي كساب في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون وسويت شيرت باللون الفضي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي كساب حذاء رياضي باللون الفضي مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ولكنها أثارت الجدل بنحافتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي كساب على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.