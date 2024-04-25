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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل ساعدت المقاطعة في خفض أسعار السلع؟ | تفاصيل

صدى البلد

في بشرى سارة للمواطنين في يوم إجازة عيد تحرير سيناء، شهدت أسعار السلع الأساسية تراجعًا مقارنة بمستوياتها أمس، حيث انخفضت أسعار الفول والدقيق المعبأ، وزيت عباد الشمس، بينما ارتفعت أسعار السكر والجبن الأبيض والرومي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي.

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أسعار السلع الأساسية


كيلو الأرز المعبأ: 34.35 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 51.71 جنيه، بتراجع 3.61 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.99 جنيه، بتراجع 47 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 87.53 جنيه، بتراجع 3.24 جنيه.
كيلو السكر المعبأ: 38.72 جنيه، بزيادة 65 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 14.93 جنيه، بتراجع 16.06 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64.26 جنيه، بتراجع 7.58 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6 جنيهات، بتراجع 28 قرشا.

لتر زيت الذرة: 111.4 جنيه، بتراجع 2.33 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 383.57 جنيه، بتراجع 2.74 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.56 جنيه، بتراجع 1.17 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.97 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الفول السائب: 44.94 جنيه، بتراجع 1.59 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 141.77 جنيه، بزيادة 1.15 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 258.58 جنيه، بزيادة 3.73 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.89 جنيه، بزيادة 82 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 109.14 جنيه، بتراجع 4.12 جنيه.

هل تعيد حملات المقاطعة التجار الجشعين إلى بوصلة ضبط أسعار السلع؟

تحدث الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي عن تأثير  حملات المقاطعة على الأسعار، قائلاً:" المقاطعات تكون عبارة عن حالة من التعبير عن الرفض من الشارع العام لحالة غلاء الأسعار، التي يستغلها بعض التجار الذين لديهم بعض الجشع".


وأضاف يسري الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، قائلاً:"ظاهرة المقاطعة جيدة للغاية ، و الشارع المصري أصبح لديه الثقافة الكافية للوقوف بجانب الحكومة ، في مواجهة عمليات ارتفاع الأسعار الناجمة عن التسعير من التجار، وليست ناجمة عن موجات التضخم".


وأشار مستشار الاستثمار الدولي إلى أنه لا يوجد ندرة للأسماك في مصر، إضافة إلى وجود اكتفاء ذاتي لبعض السلع الأساسية، وفقًا للإحصائيات.

أسعار السلع الأساسية عيد تحرير سيناء حملات المقاطعة ضبط أسعار السلع ارتفاع الأسعار

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