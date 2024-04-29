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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الريدز حدد السعر| هل تعجل مشادة كلوب برحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

محمد صلاح
محمد صلاح

 

عندما يتعلق الأمر بمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، فإن أخبار الانتقالات تصبح دائمًا محط اهتمام، حيث ذكرت تقارير إنجليزية اليوم أن ليفربول قد حدد سعرًا مرتفعًا جدًا للموافقة على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل محمد صلاح، في مشادة كلامية مع مدربه يورجن كلوب خلال مباراة فريقه ضد وست هام. ومن الواضح أن هذا الحدث له تأثير على مستقبل اللاعب في النادي.

وفقًا لصحيفة "فوتبول إنسايدر"، فإن العروض المتوقعة لضم صلاح في الصيف المقبل ستتراوح بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.

 وتشير بعض المصادر إلى أن الدوري السعودي الممتاز يعد وجهة محتملة للنجم المصري، حيث يمكن أن تبلغ قيمة الصفقة حوالي 200 مليون جنيه إسترليني.

الأمر ليس مجرد انتقال لاعب، بل يتعلق بما إذا كان ليفربول مستعدًا للتفاوض الآن، خاصة مع رحيل كلوب وقدوم مدرب جديد. 

وتأتي هذه التطورات في ظل وجود اهتمام كبير من الأندية السعودية بتعزيز صفوفها بلاعبين مثل صلاح.

وبالطبع، وجود صلاح في الدوري السعودي سيكون له تأثير كبير، خاصةً مع وجود لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو. لكن هل سيكون صلاح الوجه الذي يمكن أن يجعل هذا الدوري أكثر جاذبية؟ هذا ما سنراقبه في الأيام والأسابيع القادمة.

مع كل هذه الأحداث، يبدو أن مستقبل محمد صلاح في ليفربول قد أصبح موضع شك. وبينما يستعد النادي لبناء فريق جديد، فإننا ننتظر لنرى ما إذا كانت رحيل صلاح جزءًا من هذه الخطط.

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