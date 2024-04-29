كارثة في غزة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أصدر بيانا في غاية الخطورة، موضحًا أن إسرائيل ألقت أكثر من 75 ألف طن من المتفجرات على القطاع، منها 7500 طن لم تنفجر.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي للحكومة في قطاع غزة، فهناك نحو 10% من القذائف والقنابل التي ألقاها جيش الاحتلال وتقدر بأكثر من 75 ألف طن متفجرات، لم تنفجر.

وأضاف أحمد موسى،: هناك نحو 7500 طن من القذائف والقنابل في الشوارع وأراضي المواطنين ومنازلهم، وبين الركام وتحت الأنقاض في مختلف مناطق قطاع غزة، الأمر الذي يمثل خطورة شديدة لن تنتهي حتى بانتهاء العدوان، ما لم تتم إزالتها وتحييد خطر انفجارها.

وأكمل أحمد موسى: «البيان ده في غاية الخطورة، هناك نحو 7.5 ألف طن من القنابل والقذائف، يعني حتى لو الحرب وقفت؛ ممكن نشوف في تفجيرات من هذه الأسلحة التي لم تنفجر بعد».