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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخونة والعملاء.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

حذر الإعلامي أحمد موسى، من سرقة جماعة الإخوان الإرهابية لبيانات الدولة، مشيرا إلى أنه في عام 2011 تم سرقة بيانات الأحوال المدنية في العريش".

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أحمد موسى يكشف سر حوار الرئيس مع وزيري الاتصالات والصحة على الهواء

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أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تأمين بيانات الدولة والمواطنين.. فيديو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "خلال حكم الجماعة الإرهابية طلبوا الحصول على معلومات الدولة لتكون في مكتب الإرشاد.. وكانوا يعملون لأخونة الدولة".

 

وأشار أحمد موسى إلى أنه تم سرقة بيانات الأحوال المدنية في العريش سنة 2011، والتي تحتوي بيانات الموظفين وأصحاب المعاشات وغيرها من البيانات والقضايا الهامة والكبيرة في مصر".


وأكد: "عندنا رجالة بتحمي البلد، ولابد أن نأخذ كامل الحذر من كل خائن أو عميل يهدد أمن مصر القومي"، لافتا: "يجب الحذر من كل من يخون الدولة المصرية.. والتجربة والتاريخ أثبتا أن من يخون مصر يكررها أكثر من مرة"، مؤكدا أن  الرئيس السيسي حريص على تأمين بيانات الدولة والمواطنين.

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الخونة والعملاء.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو


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