أحمد موسى يكشف سر حوار الرئيس مع وزيري الاتصالات والصحة على الهواء

علق الإعلامي أحمد موسى، على حوار الرئيس السيسي مع وزيري الاتصالات والصحة على الهواء، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، قائلا: "حوار بمعنى الكلمة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الحوار كان مهم وكاشف، والرئيس كان يعرف كل تفصيلة، لكنه كان حريص على نقل ذلك على الهواء للأسر المصرية والعالم".

ونوه بأن الحوار يوضح للمواطن كيف يفكر عقل رئيس الجمهورية، وكيف يفكر في الغد، وعمل أفضل منظومة للصحة في مصر"، متابعا: "الحوار كان جاد ومناقشة قوية".

وأوضح: رئيس الجمهورية كان يتحدث مع وزيري الاتصالات والصحة، والحوار يؤكد أن الرئيس السيسي يريد أن يفعل أفضل شيء للمواطن المصري، ومستشفيات على أعلى مستوى".