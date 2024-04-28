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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحلف على الهواء| تعليق ناري من أحمد موسى بعد صعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية

أحمد موسى
أحمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، نادي الزمالك بعد صعوده لنهائي الكونفدرالية، بعد على دريمز الغاني بثلاثية، قائلا: "والله وبحلف على الهواء من قلبي .. مبروووك".

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "نادي الزمالك قدم مباراة رائعة بالنسبة للزمالك، والثلاثة أهداف أحسن من بعض، ومبروك من قلبي".

 

وأضاف: "أي فريق مصري يحمل اسم مصر ويلعب في الخارج؛ فهو فريق يشرفنا جميعًا، لأنه يمثل اسم مصر في المحافل الدولية".

 

وأشار: "الزمالك عمل ماتش أحسن من اللي عمله في القاهرة"، متابعا: "مبروك لجميع لاعبي نادي الزمالك المصري ومجلس إدارته، وأقدم التهنئة لجميع اللاعبين والذين ساهموا في هذا المكسب والصعود".

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