مندوب أمريكا في الناتو: الولايات المتحدة لا تعتزم توسيع قدراتها النووية

أعلن المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف الناتو ماثيو ويتيكر أن الولايات المتحدة لا تعتزم توسيع قدراتها النووية.

وقال ويتيكر في تصريح لوكالة "بلومبرج"، يوم الأربعاء: "لا أعتقد أننا نريد توسيع قدراتنا النووية، ولكننا نسعى إلى التحديث".

وأضاف أن "التحديث ضروري، ونحن نحتاج إليه".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم "المظلة النووية" لأوروبا، لكنها تعارض انتشار الأسلحة النووية أو أي تصعيد نووي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 30 أكتوبر الماضي أنه أمر البنتاغون باستئناف التجارب النووية. ولم توضح الإدارة الأمريكية طبيعة تلك التجارب التي تحدث عنها ترامب.

وفي وقت سابق، حذرت الرئاسة الروسية “الكرملين” من رفض الجانب الأوكراني الحوار مع روسيا ،مشددة أن ذلك سيؤديبه إلى التفاوض من موقف أسوأ بكثير من الموقف الحالي.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها : الكرملين يولي أهمية لتصريحات أوكرانيا بشأن إنهاء المفاوضات مع روسيا وتصريحات وزارة الخارجية الأوكرانية تؤكد ذلك.

وأضاف البيان الروسي : الرئيس بوتين صرّح عدة مرات بأنه في حال أجرت دول أخرى تجارب نووية فإن روسيا ستتخذ إجراءات مماثلة.

وتابع الكرملين : موسكو تأمل ألا تؤثر التصريحات المتعلقة بالتجارب النووية على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وزاد : بالنسبة لروسيا الأهم هو ضمان أمنها وتأمينه للأجيال القادمة. ونتفق مع تصريحات الرئيس الفنلندي بأن الحوار بين روسيا وأوروبا سيجري عاجلاً أم آجلاً. وعاجلا أم آجلا سيتعين على أوروبا وروسيا إقامة حوار.

وختمت الرئاسة الروسية بيانها بالقول : إجراء الولايات المتحدة تجربة نووية يعني في حال تنفيذها نهاية فترة طويلة من الحظر على التجارب النووية.



