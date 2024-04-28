أحمد موسى: مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية انطلاقة مصر إلى المستقبل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يعد انطلاقة مصر إلى المستقبل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية يعبر عن إرادة مصر لاتخاذ قرار تجهيزه بأعلى مستوى من التكنولوجيا حيث يتم تجهيز المركز للانطلاق وسط عالم كبير يتقدم بمنتهى السرعة، فأي دولة تفكر للأمام لا بد أن يكون لديها مثل هذا المركز.

وأشار إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية تكلف مليارات الدولارات وليس الجنيهات وينقل مصر إلى مرحلة متقدمة، موضحا: المواطن المصري يستفيد من مثل هذا المركز.

ولفت إلى أنه يمر من خلال مصر 90% من الكابلات البحرية التي تنقل بيانات العالم، ومصر في السابق كانت ترسل بياناتها للخارج، ولكن حاليا بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة موجودة في مركز البيانات والحوسبة السحابية.