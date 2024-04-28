أحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية.. تفاصيل مهمة عن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

كشف المهندس عمرو فاروق مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، تفاصيل المركز.

وقال المهندس عمرو فاروق، مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المشروع يتكون من مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، ومبنى خاص بمعدات الحوسبة السحابية، ومبنى يتضمن قاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا مركز تحكم تبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ، موضحا أنه تم اعتماد أحدث التكنولوجيا خلال إنشاء المركز، ونستهدف خدمة الجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأشار إلى أن إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية، يهدف إلى العمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن المركز مقام على مساحة 32500 متر مربع، وجميعها مجهزة بأحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية؛ لضمان استمرارية الخدمات المقدمة من خلال المركز على مدار الساعة.