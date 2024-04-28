سياحة النواب: مركز البيانات والحوسبة طفرة حقيقية في مجال توطين التكنولوجيا

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يؤسس لدولة حديثة عصرية رائدة لتلحق بركب التطور العالمي الكبير والمتسارع في مختلف المجالات.

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها، أن الرئيس السيسي يجيد قراءة المستقبل بكل براعة واقتدار، ولذلك فهو حريص على بناء الإنسان بصورة متكاملة ومبتكرة وعصرية بحيث يكون قادرًا على مواكبة التطور التكنولوجي.

وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، بمثابة تدشين لعصر جديد تدرك فيه الأجيال الحالية والمستقبلية قيمة الرقمنة كضرورة لتعزيز مسار التنمية المستدامة وضمانة لمستقبل أفضل.

وأضافت أن تصريحات الرئيس بمثابة دعوة للأسر المصرية بالابتعاد عن التعليم النمطي وعدم تحميل سوق العمل فوق طاقته، وتوجيه أبنائهم إلى أنظمة التعليم المبتكرة ليرسموا واقعًا أفضل لهم ويعززوا مسيرة وطنهم نحو اللحاق بركب التقدم الحضاري والتقني.

وتابعت: "مركز البيانات والحوسبة بمثابة نقل حقيقية وتطور عظيم في مجال توطين التكنولوجيا الرقمية في مصر، وبمثابة خطوة جديدة تضع مصر في مرتبة متقدمة لترسل للعالم رسالة بأنها عازمة على تبوأ مكانتها الرائدة".

وأردفت: "كما يعزز المركز من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ويوفر للمستثمرين بيئة استثمارية تنافسية ومتميزة أكثر دقة في توفير كافة المعلومات".