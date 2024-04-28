المؤتمر: مركز الحوسبة السحابية يعزز مكانة مصر كمركز رقمي لنقل البيانات

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية كأول مـركز يقدم خدمات "تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي" فى مصر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية خطوة استراتيجية نحو تحديث البنية التحتية للدولة المصرية وتعزيز قدراتها في المجال الرقمي والاستفادة من كافة الإمكانيات والأدوات التي تساهم في التحول نحو الجمهورية الجديدة، بالاعتماد على التكنولوجيا في تحليل البيانات الحكومية .



وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد مما يعزز مكانة مصر كمركز رقمي لنقل البيانات، ويساهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف وبفضل موقعه الاستراتيجي في العاصمة الإدارية، يعتبر المركز ممرًا رقميًا لنقل البيانات وقيادة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوسبة السحابية توفر ميزات عديدة مثل مرونة النظام، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين أداء الشركات وبالتالي، يعتبر مركز الحوسبة السحابية بالعاصمة الإدارية في مصر محورًا مهمًا لتعزيز الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن المتوقع أن يلعب هذا المركز دورًا حيويًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز الحوسبة السحابية وتأكيده علي ضرورة تحرك الدولة المصرية في ضوء مساعي الجمهورية الجديدة، والتي تأتي فيها الحوسبة والتكنولوجيا أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة و تحفيز أبناء الوطن وتشجيعهم علي التوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار لتكون بمثابة عنوانا مشرفا للعالم بجهود التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر، تحت رؤية ثاقبة من الرئيس السيسي من أجل مستقبل أفضل .