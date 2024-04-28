مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: نهدف لتقديم الخدمات بشكل مبسط للمواطنين

تحدث المهندس عمرو فاروق، مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، عن أهمية المشروع، والذي يعد نقطة مضيئة في وسط الصحراء.

وقال المهندس عمرو فاروق، مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المشروع من ضمن الإضافات في طريق التحول الرقمي وخطة الدولة 2030".

وأضاف المهندس عمرو فاروق، مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أن المشروع يهدف إلى تقديم الخدمات المبسطة للمواطن، بشكل دقيق، وفي إطار مؤمَّن.

وأشار المهندس عمرو فاروق، مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، إلى أن الدور الأساسي للمشروع، ليس فقط حفظ البيانات؛ بل العمل على تصحيح المتشابه منها أيضًا.