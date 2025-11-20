خبيرة مصرفية: لدينا تدفقات سياحية مبشرة ووفرة في العملة الصعبة

كشفت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، تأثير الصفقات الاستثمارية الضخمة في مصر مثل صفقة علم الروم على الاقتصاد المصري .



وقالت سهر الدماطي في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" الاقتصاد المصري به سعر عملة مرن وحر ".

وتابت سهر الدماطي :" لدينا وفرة في العملة الصعبة وذلك بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولدينا تدفقات سياحية مبشرة للغاية ".

واكملت سهر الدماطي :" انخفاض معدلات التضخم أسهم في بدء انخفاض أسعار السلع تدريجيا ".

ولفتت سهر الدماطي :" القطاعات الإنتاجية المختلفة في مصر اصبح لديها هامش كبير من الأرباح وبالتالي لديهم القدرة على خفض الأسعار بشكل اكبر ".