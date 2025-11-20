قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

فعاليات تدريبية بكلية الزراعة جامعة عين شمس لتأهيل الشباب لسوق العمل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
حسام الفقي

نظم iClub Agricultural ASU نادي الابتكار بكلية الزراعة جامعة عين شمس فعاليات تدريبية هدفت إلى تعريف الطلاب بأنشطة النادي وتنمية مهاراتهم المطلوبة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي وذلك ضمن رؤية الجامعة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.

أقيمت الفعاليات برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتور ولاء عبدالغني  عميد الكلية، وشهدت الفعالية حضور  وكلاء الكلية .

وجاءت الفعاليات بإشراف الاستاذة الدكتورة لمياء مصطفى رضوان مديرة نادي الابتكار وريادة الأعمال بالكلية ، والدكتور محمد مجدي المشرف الأكاديمي للنادي والدكتور إسلام عدلي منسق الأنشطة الطلابية ونوادي الابتكار وريادة الأعمال.

كما شارك رؤساء لجان iClub من طلاب Season 7 في التنظيم وتقديم الجلسات التدريبية بما يعكس روح القيادة والمسؤولية لدى طلاب النادي ويضمن خروج الفعالية بصورة مميزة ومثمرة.

أشار الأستاذ الدكتور ولاء عبدالغني السيد عميدالكلية لضرورة دعم وتأهيل الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير، مشيرًا إلى أن الفعاليات التدريبية التي ينظمها iClub Agricultural ASU تعكس رؤية الكلية في تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال داخل المجتمع الطلابي. وأوضح  أن هذه البرامج تسهم في صقل مهارات الطلاب العملية وتنمية قدراتهم على الإبتكار وحل المشكلات.

وفي كلمة الأستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد خلال فعاليات الافتتاح أكد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أهمية تعزيز ثقافة العمل الجماعي وريادة الأعمال بين الطلاب وتشجيعهم على إطلاق مشروعات تخدم القطاع الزراعي مشيرًا إلى أن الفعالية تعكس التزام iClub Agricultural ASU بدعم طلاب كلية الزراعة وتطوير مهاراتهم العملية وتوفير بيئة تعلم متكاملة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والمهنية لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل.

يذكر أن الفعالية تضمنت عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل التي قدمها خريجو كلية الزراعة واستعرضوا خلالها تجاربهم المهنية وشملت الموضوعات كيفية تمويل مشروعات التخرج ومهارات الانتقال من الجامعة إلى سوق العمل وتطبيقات البحث العلمي في الصناعة ودور الأنشطة الطلابية في صناعة الكفاءات وإدارة المشروعات ومهارات التواصل والإلقاء وصناعة المحتوى والتنظيم اللوجيستي وكيفية إيجاد فرص العمل في القطاع الزراعي وأساسيات إدارة الأعمال.

جامعة عين شمس سوق العمل نادي الإبتكار بكلية الزراعة نادي الإبتكار

