الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد القديس الشهيد مار جرجس بكنيسته بأرمنت الوابورات

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الشهيد العظيم مار جرجس، وذلك بكنيسته، بأرمنت الوابورات.

قداس عيد مار جرجس

شارك في الصلاة الأب ميلاد جودة، راعي الكنيسة، والأب دانيال مالك، والأب أيوب جمال، والأب باسيليوس وجدي، والأب يوحنا معطي، والأخ يوسف شحاتة، والأخوات الراهبات.

في عظته، تحدث الأب المطران عما اتسم به الشهيد العظيم مار جرجس من فضائل إنسانية، وروحية، ولاسيما ارتباطه بشخص يسوع المسيح الذي دفعه للتضحية المستمرة، وروح البطولة في عيش الإيمان الذي يتحقق في محبة الآخرين، وعمل الخير.

وأشار راعي الإيبارشيّة أيضًا إلى احتفال الكنيسة بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية، والذي يحثنا اليوم لنكون أداة حوار، والسير معًا نحو المسيح مركز حياتنا. وعلى ضوء ذلك يذكرنا دم الشهداء باتحاد الكنيسة، ويدعونا ارتباطنا في الإيمان بيسوع المسيح بالعيش في المحبة العملية.