أخبار البلد

لقاءات رعوية مكثفة للبابا تواضروس مع عدد من أساقفة الكنيسة | صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

شهد المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، سلسلة من اللقاءات الرعوية لقداسة البابا تواضروس الثاني، حيث استقبل أربعة من الآباء الأساقفة، في إطار المتابعة الدورية لخدمتهم في إيبارشياتهم داخل مصر وخارجها.

متابعة الخدمة

واستهل قداسة البابا لقاءاته باستقبال نيافة الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا والمشرف على إيبارشية ملبورن، حيث ناقشا عددًا من الموضوعات المرتبطة بخدمته الرعوية واحتياجاتها.

كما استقبل قداسته نيافة الأنبا بيتر أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكينتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم خلال اللقاء عرض ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بخدمته هناك.

وفي لقاء ثالث، استقبل قداسة البابا نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، الذي قدم لقداسته تقريرا رعويا حول عدد من الملفات والخدمات بالمهجر.

واختتم قداسة البابا سلسلة اللقاءات باستقبال نيافة الأنبا مينا أسقف مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، والذي حضر إلى القاهرة للمشاركة في احتفالات الكنيسة بمرور ١٧ قرنًا على مجمع نيقية، حيث ناقش مع قداسته عددًا من الموضوعات الخاصة بعمله الرعوي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص قداسة البابا على متابعة الخدمة في إيبارشيات المهجر وتعزيز التواصل المستمر مع الآباء الأساقفة لضمان دعم العمل الرعوي والكنسي حول العالم.

البابا تواضروس الأساقفة الأنبا رويس أسقف باريس الكنيسة مجمع نيقية

