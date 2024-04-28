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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ينقلنا لمرحلة متقدمة.. أحمد موسى: مركز البيانات والحوسبة السحابية بمثابة «عقل مصر»

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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تطوير وميكنة.. هكذا يستفيد القطاع الصحي من مركز البيانات والحوسبة السحابية.. فيديو

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أحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية.. تفاصيل مهمة عن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية يعتبر عقل مصر، ويأتي إنشاؤه في إطار التكنولوجيا والتطور الرقمي، ويحتوي على بيانات الحكومة والشعب المصري.

وأضاف أحمد موسى، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية تكلف مليارات الدولارات وليس الجنيهات وينقل مصر إلى مرحلة متقدمة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يريد ربط الخدمات الصحية والمستشفيات بالكامل؛ لأن هذا يجعل الخدمة التي يحصل عليها المواطن المصري أكثر كفاءة، موضحا أن هذا تطور ونقلة كبيرة لمصر.

وأوضح أن الرئيس السيسي ومعه مدير سلاح الإشارة والمدير التنفيذي لمركز البيانات والحوسبة السحابية تحدث مع وزيري الصحة والاتصالات عن تفاصيل هذا المركز. 

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