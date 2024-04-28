ينقلنا لمرحلة متقدمة.. أحمد موسى: مركز البيانات والحوسبة السحابية بمثابة «عقل مصر»

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية يعتبر عقل مصر، ويأتي إنشاؤه في إطار التكنولوجيا والتطور الرقمي، ويحتوي على بيانات الحكومة والشعب المصري.

وأضاف أحمد موسى، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية تكلف مليارات الدولارات وليس الجنيهات وينقل مصر إلى مرحلة متقدمة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يريد ربط الخدمات الصحية والمستشفيات بالكامل؛ لأن هذا يجعل الخدمة التي يحصل عليها المواطن المصري أكثر كفاءة، موضحا أن هذا تطور ونقلة كبيرة لمصر.

وأوضح أن الرئيس السيسي ومعه مدير سلاح الإشارة والمدير التنفيذي لمركز البيانات والحوسبة السحابية تحدث مع وزيري الصحة والاتصالات عن تفاصيل هذا المركز.