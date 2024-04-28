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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تطوير وميكنة.. هكذا يستفيد القطاع الصحي من مركز البيانات والحوسبة السحابية.. فيديو

القطاع الصحي
القطاع الصحي

تحدثت الدكتورة هبة فوزي المسئول التنفيذي للشبكة الوطنية بوزارة الصحة، عن أوجه الاستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في القطاع الصحي.

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أحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية.. تفاصيل مهمة عن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

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مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: نهدف لتقديم الخدمات بشكل مبسط للمواطنين

وقالت الدكتورة هبة فوزي المسئول التنفيذي للشبكة الوطنية بوزارة الصحة، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، أن الهدف من إنشاء المركز فيما يتعلق من ناحية الجانب الصحي، هو تطوير المنظومة الصحية في كافة الوحدات والمراكز الصحية الموجودة في القرى والريف والنجوع الصغيرة.

 

وأضافت أن هذا المشروع يدخل ضمن خطة الدولة لتحويل المستشفيات إلى مستشفيات ذكية خضراء، حيث تم تحويل الأشعة السوداء إلى أشعة ثلاثية الأبعاد، ومنها إلى تقارير مكتوبة، يقوم الطبيب بالإمضاء عليها بعد مراجعتها، وبالتالي يوفر بيئة نظيفة ومال مهدر.

 

وأشارت إلى أن أنه من بين مميزات الحوسبة السحابية وميكنة المرافق الصحية المختلفة، هو معالجة فكرة الأشعة السوداء التي يحصل عليها المريض لأنها مكلفة ماديًا للغاية، كما أنها تنتج مخلفات ضارة للبيئة عند حرقها في المحرقة الطبية.
 

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية القطاع الصحي

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